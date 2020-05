Manfredonia, settimo decesso per Covid: è un 82enne ricoverato a Casa Sollievo

, 05 maggio 2020. Un 82enne (classe 1938) di, risultato positivo al Covid-19, è deceduto a Casa Sollievo della Sofferenza, dove era stato ricoverato. Naturalmente non si hanno notizie relativamente alledella contrazione del virus. L’uomo aveva effettuato il triage, lo scorso fine aprile, in una casa di cura di Manfredonia, per un eventuale ricovero, avvenuto tuttavia nella struttura di San Giovanni Rotondo.

Per Manfredonia si tratta del settimo decesso dall’inizio dell’emergenza Covid19, che va individuata nell’ultima decade dello scorso febbraio 2020. Il sesto decesso era stato comunicato da StatoQuotidiano.it il 23 aprile 2020 – su notizie dei familiari della vittima -, relativo a un 71enne (classe 1949), anch’egli deceduto a Casa Sollievo della Sofferenza. L’uomo era risultato positivo al Covid19, ma anche in questo caso le cause del decesso e la contrazione del virus non sono chiare.

Dati complessivi Manfredonia: secondo il consigliere regionale del Pd, Paolo Campo, al 4 maggio 2020: Manfredonia ha “52 cittadini positivi (sempre dall’inizio dell’emergenza), dei quali 26 guariti e 5 deceduti (da raccolta dati di StatoQuotidiano sono 7 le vittime,ndr). Dei 21 ancora positivi, 18 sono assistiti a domicilio e 3 ricoverati nelle strutture ospedaliere Covid”. I dati sono in linea, tranne i deceduti, con quanto riportato da StatoQuotidiano 3 giorni prima, il primo maggio 2020 (fonte Asl Foggia).

Incidenza Manfredonia: 8.7%, male la Provincia di Foggia. “L’area geografica di Manfredonia va considerata al di sotto delle medie regionali, relativamente ai casi confermati in Puglia per positività al Covid-19. Parliamo di un’incidenza pari all’8.7% (in Provincia di Foggia al 30 aprile 2020 l’incidenza cumulativa casi / 10.000 abitanti è pari al 16.8% – 1.044 casi totali, in Regione è pari al 10.1% / 4.072 casi totali,ndr)”, aveva detto a StatoQuotidiano.it il dr. Vito Piazzolla, direttore generale dell’ASL Foggia.

Incidenza (RSI) casi COVID-19, per comune: Manfredonia 54.6% (SLIDE) dati ufficiali al 22 aprile 2020, report a cura delle Direzioni strategiche, dei Laboratori SARS-CoV-2 e degli Operatori delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario provinciali.

