Manfredonia, “struscio” per il Corso? Anche a Mezzogiorno. Le indicazioni dal DPCM

, 05 maggio 2020. Con l’alleggerimento delle misure governative (vedi di seguito il), tanti i cittadini scesi per le strade, da ieri mattina, a, sul lungomare, nei pressi dell’Acqua di Cristo, nei torrioni (intervento in serata degli agenti della P.S. con fuga di una cinquantina di ragazzi), e soprattutto per, via principale della città.

Di seguito il testo di cosa è previsto, ai sensi di legge, relativamente agli spostamenti dei cittadini, fino a nuova e differente disposizione.

Si può uscire per fare una passeggiata (faq DPCM 26.04.2020) ? Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

“Fase 2” – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (dpcm 26.04.2020)