Miglio in video su Covid e consiglio comunale, l’opposizione decide la querela

Foggia, 05 maggio 2020. Il video girato dal sindaco di S. Severoha suscitato la reazione indignata dell’opposizione. L’argomento era la ripresa delle attività dei mercati e le raccomandazioni ai cittadini per la tutela, su tutto, della salute. Nella seconda parte il primo cittadino fa riferimento all’esenzione dai tributi per le imprese colpite dall’emergenza. Il consiglio comunale sul tema si è tenuto in video-conferenza qualche giorno prima e l’opposizione ha presentato un emendamento sul regolamento Tari che Miglio definisce “un’imboscata”. Nell’elencare alcuni consiglieri di opposizione che l’hanno firmato, fa riferimento a due donne dell’opposizione, non nominandole. https://www.facebook.com/videos/

Per Rosa Caposiena dice “un esponete politico del consiglio comunale di sesso femminile e con il nome di battesimo che ricorda quello di un fiore”, per Lidia Colangelo, di cui pure tesse le lodi dati alcuni suoi provvedimenti precedenti, dice “la professoressa”. I consiglieri fanno notare che Miglio, criticando questo atteggiamento, li ha definiti “ignoranti e cretini”. Nella seduta in sala consiliare che riporta il sito Youlive, https://www.facebook.com/newsdicapitanata/videos/ hanno deciso di querelare il sindaco e di fare un esposto al prefetto. Rosa Caposiena motiva così l’azione che hanno deciso di intraprendere: “E’ bene che a Palazzo Celestini torni un po’ di garbo istituzionale. Io ho un nome e un cognome, come la mia collega Colangelo, non ha nemmeno il buon gusto di chiamare per nome e cognome gli esponenti politici, non è la prima volta che assistiamo a questi atteggiamenti che non si conformano a chi riveste il ruolo di sindaco. Un video in cui parla senza contraddittorio con offese gratuite nei nostri confronti”.

E’ possibile che Miglio, in questo momento di emergenza, gradisse una maggiore unanimità sull’esenzione dai tributi e che per questo abbia parlato di “imboscata”? Caposiena precisa: “Ma una persona che ha un’esperienza politica di 20 anni non sa che l’opposizione ha tutto il diritto di portare il suo emendamento? Se fosse stato illegittimo il presidente del consiglio Cataneo non l’avrebbe accolto. Non abbiamo inoltre compreso il senso di un regolamento Tari che poteva essere portato in consiglio a giugno con le aliquote, in modo da avere una situazione economica più chiara, e che invece è arrivato in questi giorni. Senza un rigo sull’emergenza e aiuto alle imprese, l’opposizione ha il dovere di chiedere di intervenire per tutelare le attività dei commercianti. Il video in cui avrebbe dovuto parlare solo di provvedimenti in relazione al Covid-19 è diventato una diretta contro l’opposizione senza contraddittorio e con offese gratuite nei nostri confronti”.