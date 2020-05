, 4 maggio 2020. “Carissimi, oggi ha inizio la cosiddetta fase 2, quella della ripartenza e della convivenza con il virus. I pareri sono molto discordanti: chi dice che è troppo presto, chi pensa che sia giusto, chi è stanco, stressato, chi vuole riabbracciare i propri cari, chi vuole tornare a lavorare per poter sopravvivere, chi pensa che torneremo peggio di prima…insomma i pensieri che invadono la nostra mente sono tanti e ciascuno di noi ha le proprie ragioni. In realtà non sappiamo quello che ci aspetta, è tutto imprevedibile!”.

“Nella fase 1 siamo stati spaesati, le nostre vite sono improvvisamente cambiate. Emozioni di ansia, paura, tristezza, preoccupazione sono state dominanti. Ci siamo sentiti impazienti, intolleranti, soli. L’unico imperativo è stato: restate a casa! Siamo stati in qualche modo obbligati, vigilati, sanzionati alla prima negligenza. Nonostante tutto ce la siamo cavata egregiamente ottenendo dei risultati!”.

“Adesso in qualche modo dobbiamo ripartire per evitare ripercussioni economiche e psicologiche ma dipende tutto da noi, dal nostro comportamento e dal nostro sentirci parte dell’intera comunità. Ognuno di noi può fare la sua parte e DEVE essere da ESEMPIO all’altro e quindi responsabile. Il nostro compito adesso è più difficile perché abbiamo qualche libertà in più. Non ci sarà più nessuno che ci dirà “state a casa”…dobbiamo crescere, valutare da soli i rischi. Dobbiamo interiorizzare le regole, diventare maturi e comportarci in modo prudente, coscienzioso. Dipende tutto da noi! Siamo tutti sulla stessa barca per cui dobbiamo navigare insieme ed uniti su questo mare in tempesta. Le peggiori battaglie si vincono lottando coesi. Noi possiamo farcela, dobbiamo solo crederci!”.

“Ricordiamoci che l’emergenza non è finita, purtroppo! Il nemico è ancora in agguato ma adesso abbiamo qualche arma in più per difenderci. La mascherina deve essere il nostro scudo, la distanza sociale il nostro giubbotto antiproiettile. Non possiamo fare programmi. Impariamo a vivere nel qui e ora, nel momento presente senza pensare a domani. Proiettarci al futuro ci mette ansia… è già tanta quella che proviamo! Cerchiamo di essere resilienti e adattarci ancora una volta a questa nuova fase che non è molto diversa dalla prima ma sicuramente darà la possibilità ai nonni di poter rivedere i loro nipotini e alla maggior parte delle persone di tornare a fare ciò che più li nobilita, lavorare!”.

“Ve lo ripeto ancora, vogliamoci bene ma soprattutto comportiamoci in modo RESPONSABILE e non vanifichiamo i nostri sacrifici. Siamo stati bravi, abbiamo rinunciato alla nostra libertà, abbiamo riscoperto il valore del tempo ritrovato, abbiamo modificato la piramide delle nostre priorità! Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo dato un contributo importante così come i nostri bambini, un vero esempio da seguire. Proprio loro, ci hanno insegnato ad essere resilienti adattandosi velocemente a questa nuova realtà senza smettere mai di sorridere. Carissimi, vi ricordate la favola di Cappuccetto Rosso? Una bambina che non ha voluto ascoltare sua madre che le aveva raccomandato di non andare nel bosco, un luogo pericoloso dove si trovava un lupo cattivo che poteva mangiarla. Ecco il COVID è un po’ come il lupo… ma noi non dobbiamo essere come Cappuccetto Rosso. Coraggio, continuiamo ad impegnarci senza perdere la speranza. Vi abbraccio virtualmente con affetto 💚 🌈💪💖”.

(A cura della Dott.ssa Antonia Vera Chiara Facciorusso, psicologa e psicoterapeuta, Manafredonia 05 maggio 2020).