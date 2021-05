10° Giro ciclistico Lago di Varano, al via la corsa che abbraccia la laguna

Gargano, 05 maggio 2021 – Abbracciare metaforicamente il Lago di Varano attraverso una gara ciclistica di interesse nazionale, toccando i territori di Cagnano Varano, Ischitella e Carpino. È il percorso itinerario del Giro ciclistico Lago di Varano, giunto quest’anno alla decima edizione, organizzato dall’Asd Cagnano Varano Ciclismo Grotta San Michele. Ad affrontare la gara saranno chiamati i ciclisti della categoria Juniores, e la prova sarà valida per il Campionato Regionale Puglia e aperta anche agli extraregionali.

Il giro ciclistico si terrà il prossimo 13 Giugno, con partenza alle ore 15:00 da Cagnano Varano in Via Uria. Il tracciato, che sarà ripetuto per due volte per un totale di 96 km, attraverserà la strada per la Grotta di San Michele e San Nicola Imbuti, poi passerà per Capojale e Foce Varano, e supererà i bivi di Rodi Garganico, Ischitella e Carpino della statale S.S. Garganica n. 89 per giungere infine a Cagnano Varano, con arrivo previsto per le 17:30 circa.