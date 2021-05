Antiche tradizioni sipontine: Magge

Innanzi tutto va detto che il mese maggio, nella tradizione cristiana , è il mese consacrato alla Madonna: Magge:ji u mese d’a Madonne (Maggio:/ è il mese della Madonna): O fatte u mese de Magge (Ha fatto /celebrato/ il mese di Maggio; è andato in chiesa per le preghiere alla Madonna)

U mese de magge/ a lla Madonne (Il mese di maggio/ della Madonna: dedicazione devozionale)

Con il mese di maggio si ha l’esplosione della natura e della gioventù ed i relativi modi di dire e i proverbi, sia dell’area sipontina e sia dell’area meridionale, la puntualizzano.

I prodotti della natura, sulla terra ferma ed in mare, fioriscono e si sviluppano proprio in questo mese. In maggio viene individuato il mese dell’amore, sia per gli umani che per gli animali (specie gli asini).

E’ chiaro che anche in questo mese occorre un po’ di attenzione nel modo di operare

Magge:

timbe pe ll’urteléne,

p’u massére;

pagghje asséje

e poche gréne

Maggio:/ tempo per l’ortolano/ per il massaro: / paglia assai/ e poco grano

Qquanne ji llu jurne

de san Catavete:

passe llu fridde

e vene llu cavete

Quando è il giorno/ di san Cataldo (10 maggio):/ passa il freddo/ e viene il caldo

Vene Magge

pe na bbon’èndréte

Ll’urze sicche

e gréne maturéte

Viene Maggio/ con una buona entrata/ orzo secco/ e grano maturato

Abbrile e Magge:

pène e frumagge

Aprile e Maggio./ pane e formaggio

Abbrile e Magge:

so’ lli chjéve

de tutte ll’anne

Aprile e Maggio:/ sono le chiavi/ di tutto l’anno

Abbrile fé u fejore

e Magge jé ll’onore

Aprile fa il fiore/ e Maggio ne ha l’onore

A chése ce mbjanghe a Mmagge

La casa si imbianca (viene data la calce) a Maggio

Acque de Magge

Acqua (pioggia) di Maggio (pioggia benedetta)

Acque de magge:

péne pe tutte ll’anne

Acqua di Maggio: / pane per tutto l’anno (raccolto di grano abbondante)

A lla sanda Croce

Ne nge mbaste a farine

Alla santa Croce (3 maggio)/ non fare l’impasto (viene male)

A magge

arragghjene i ciucce

(ce sposene)

A maggio ragliano (si sposano) gli asini (sono in calore)

A Magge ce vedime

A Maggio ci vediamo (per il raccolto)

A Magge

lla sicce ce mètte nvejagge

A Maggio/ la seppia si pone in viaggio (si allontana dal lido)

Ce déme curagge:

dopp’Abbrile

vene Magge

Ci diamo coraggio:/ dopo Aprile/ arriva Maggio

Fejore d’Abbrile

e acque de Magge

Fiore di Aprile/ e acqua di Maggio

Ji na rose de Magge

E’ una rosa di Maggio (bella donna)

I zite ce sposene a Magge

I fidanzati si sposano a Maggio

Lune de Jinnére

Sole de magge

Luna piena a Gennaio/ Sole a Maggio

Magge:

adage adage

Maggio (comincia a spogliarti)/ adagio adagio (a poco a poco)

Magge assutte:

raccolte (gréne) pe tutte

Maggio asciutto:/ raccolto (grano) per tutti

Magge ji u mese i rose

Maggio è il mese delle rose

Magge:

passe tra fèste

e maletimbe

Maggio:/ passa tra feste/ e maltempi

Magge ruséte:

ji llu mese profuméte

Maggio rosato:/ è il mese profumato

Magge:

Tradetore de lla campagne

Maggio:/ traditore della campagna (delude, qualche volta, le aspettative del raccolto)

Magge:

u mese d’i nnammuréte

Maggio:/ il mese degli inammorati

Magge urtuléne:

asséje pagghje

e poca gréne

Maggio ortolano:/ assai paglia/ e poco grano (variante)

Marze cchjova chjove,

Abbrile fine fine

Magge june e bbene

Marzo piove (sempre)/ Aprile piove sottilmente/ Maggio una pioggia ed è quella buona (variante)

Nd’a lli jurne de magge

pure fé notte

Nei giorni di maggio/ pure fa notte (nonostante la lunghezza del giorno)

O avute acque de Magge

Ha ricevuto acqua di maggio (buona pioggia)

Qquanne ji u mese de Magge:

accatte i lègne e llu frummagge

Quando è il mese di Maggio:/ compra la legna ed il formaggio

Te lla vide tu

e u mese de magge

Te la vedi tu/ ed il mese di maggio (non mi importa niente)

U mese de Magge

pupete pupete

Il mese di Maggio/ “popiti popiti” (niente da fare: il suono allude alla “poppata”)