Covid, carcere di Foggia: 51 detenuti e 11 poliziotti contagiati

Foggia, 05/05/2021 – “Desta preoccupazione quanto verrebbe segnalato dal reporter nazionale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 3.05.2021 0re 21,00 circa 48 ore fa, maggiore attenzione la si deve porre ,ancora una volta (ndr. evasione di massa oltre 70 detenuti per la rivolta del marzo 2020) sul carcere di FOGGIA dove il dato ufficializzato è di 11 agenti della Polizia Penitenziaria accertati asintomatici e di 54 detenuti un dato che avevamo già nei giorni scorsi con le diffuse preoccupazioni tra i poliziotti penitenziari di Foggia e il personale Civile delle Funzioni centrali ma che oggi diventa una sentenza definitiva di fondata preoccupazione.

Foggia da un anno a questa parte si pone sotto i riflettori dell’opinione pubblica, prima con il sovraffollamento e con i casi di continue aggressioni contro i poliziotti, poi,la rivolta del marzo 2020 e l’uscita dai reparti tanto da raggiungere la cancellata e la strada esterna del Penitenziario dando la possibilità ai rivoltosi oltre 500 di impadronirsi di uno dei più grandi affollati Penitenziari della Puglia, la consequenziale evasione storica di massa dei più pericoloso tra i rivoltosi oltre 70/75 detenuti tra cui molti ad alta sicurezza ed oggi ci ritroviamo con interi reparti, per l’esattezza due in particolare isolati perché asintomatici positivi in osservazione e 4 detenuti ricoverati in ospedale esterno uno di questi deceduto in ospedale oltre una settimana fa.

Riteniamo come Federazione Sindacale Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni centrali a parte le eventuali ricercate dirette responsabilità sanitarie e dei deboli protocolli d’intesa tra Amministrazione Penitenziaria e Organi esterni, che dal Dipartimento,sulla sede di FOGGIA serve un urgente intervento finalizzato a rinforzare i reparti per la scarsa presenza di agenti e si supporto sanitario che dalla situazione attuale sembra mancare,come richiesto dal COSP alla Ministra della Giustizia CARTABIA, del Capo del Dipartimento PETRALIA e al Direttore Generale del personale e delle Risorse PARISI del DAP di Roma,serve un immediato avvicendamento al vertice della struttura prima che la situazione possa in qualche modo degenerare rispetto ai buoni auspici da sempre pronunciati ma mai constatati.

Intervenga il Prefetto della provincia di FOGGIA obbligando, se necessario, una vaccinazione di massa su chiunque in quel penitenziario ci soggiorna o lavori,in assenza di queste misure, tutto quello che potrebbe accadere sarà solo negativa storia al pari di quella del marzo 2020 che tutti vorremmo dimenticare anche se si attendono ancora i risultati delle ispezioni e gli accertamenti giudiziari.

A tutto questo,si aggiungono i malumori diffusi tra i Poliziotti non avendo ricevuto sulla propria busta paga di aprile scorso le dovute competenze stipendiali accessorie spettanti per contratto sindacale e di categoria e le risposte lasciano più dubbi di quanto già ne avevamo prima di intervenire.

In Italia su circa 54.000 ristretti nelle oltre 198 Strutture Penitenziarie, i detenuti positivi sarebbero 397 di cui 20 ricoverati in strutture ospedaliere esterne e i vaccinati sono 18.619 (pochi un terzo della forza detentiva); mentre i Poliziotti asintomatici sono 369, Funzioni centrali civili 46 + 31 per un totale di 446 positivi su oltre 35.000 agenti e circa 7.000 civili, vaccinati sono 20.178 e 2.151 dirigenti e funzioni centrali ancora pochi rispetto al numero complessivo da vaccinare”.