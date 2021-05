Covid Puglia, Chironna “Virus circola, tregua estiva non è scontata”

Bari, 04/05/2021 – (gazzettamezzogiorno) “Il virus è clinicamente morto“. L’affermazione di circa un anno fa, smentita clamorosamente dai fatti, ritorna sotto altre spoglie proprio nel momento in cui si sospetta in Puglia la presenza della variante indiana. Maria Chironna non è in prima linea nell’unità operativa di emergenza e urgenza («cari signori giornalisti – ha postato qualche giorno fa Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano – il Pronto soccorso dell’ospedale è vuoto»), ma conosce le dinamiche epidemiologiche come igienista del Policlinico e coordinatrice della rete regionale dei laboratori che si occupano di testing di Sars-CoV-2 (processano i tamponi) e di sequenziamento (verificano se ci sono nuove varianti).

“Da noi, pur in presenza di una flessione dei contagi, la regione rimane in arancione a causa di una situazione ancora critica. Cosa succederà in futuro dipenderà da molti fattori: stagione estiva alle porte, campagna vaccinale in pieno svolgimento, attività produttive, commerciali ed economiche in ripartenza, circolazione di varianti virali.

Questo mix determinerà cosa succederà. Probabilmente ci sarà una circolazione endemica del virus con l’auspicio di poter tirare un sospiro di sollievo in estate. Ma non è scontato“. (gazzettamezzogiorno)