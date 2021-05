Dino Vaira su RaiTre parla del benessere dell’intestino. Video

Dino Vaira, professore ordinario di Medicina Interna al S.Orsola di Bologna è una delle eccellenze italiane in gastroenterologia.

Originario di Monte S.Angelo, il prof. Vaira fece parte del gruppo di studio che individuò la fisiopatologia dell’ulcera legata alla presenza del batterio Helicobacter Pylorii. Questa è l’ultima intervista andata in onda su RaiTre con oggetto il benessere dell’intestino.

In una lunga intervista, qui riproposta con il consenso del luminare, in cui interviene anche il noto conduttore Mirabella, il prof. Vaira e il prof. Claudio Borghi, past president della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, tracciano un ampia prospettiva sulle correlazioni fra digestione, alimentazione e patologie croniche con cui gli italiani hanno imparato a convivere come ipertensione, ipercolesterolemia. Non manca un accenno alla funzione del microbioma in tempi di covid.

Il video è fruibile qui

“Spesso fa piu il buon senso a tavola che il dottore poi” – la frase del prof. Vaira si commenta da sola. Buona visione e buona salute