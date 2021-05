Foggia, si dimettono i consiglieri Bove e Morese dal Segretario Generale

Foggia, 05/05/2021 – (teleblu) Dopo il leghista Consalvo Di Pasqua, altri due consiglieri comunali della maggioranza di centrodestra hanno rassegnato le loro dimissioni, protocollandole dal Segretario Generale.

Si tratta dell’esponente di Forza Italia Antonio Bove e di Francesco Morese, eletto nella lista civica del sindaco Franco Landella DestinAzione comune.

I due, gli unici della maggioranza che ieri si erano recati dal notaio Simonetti assieme ai 12 consiglieri della minoranza, oggi hanno protocollato le proprie dimissioni, uscendo così dal Consiglio comunale. “Abbiamo rassegnato le nostre dimissioni per coerenza – dichiarano Bove e Morese al TgBlu – e perché non è più possibile proseguire la consiliatura in questo clima. È venuta meno qualunque tipo di serenità nell’esercizio del nostro mandato. Lo avevamo detto più volte, in modo chiaro. Oggi, per una questione di serietà personale e politica, abbiamo ritenuto doveroso far seguire i fatti alle parole”. (teleblu)