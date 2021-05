Michele Sepalone: “Da consigliere comunale mi dimetterei immediatamente”

(STATOQUOTIDIANO.IT). Foggia, 05 maggio 2021. “Ringrazio tutti coloro che da stamane mi stanno bombardando di auguri per la mia elezione a consigliere comunale”. Michele Sepalone è il candidato di Forza Italia nel 2019 che vede scorrere, consigliere dopo consigliere, le liste di Fi dopo la sospensione di Iaccarino e le dimissioni di Bove (stamattina davanti al segretario generale con Morese, il post su facebook è di ieri). Toccherebbe a lui dopo che all’ex presidente del consiglio è subentrata Sonia Ruscillo (nessuna surroga e in attesa del prossimo consiglio comunale) e dopo Antonio Bove, in un una sorta di effetto domino.

“Sono pronto -dice Sepalone- a rassegnare le mie dimissioni immediatamente, sia dal Segretario Generale che dal Notaio. Prendo le distanze da Forza Italia e da chi governa in modo ignobile la nostra città ormai da mesi. Avrei voluto varcare la porta di Palazzo di Città immaginando una Foggia migliore ma purtroppo, per ora, non proverò questa gioia. Grazie ancora a chi fortemente crede in me”.

Sorse una polemica con Sepalone proprio quando, dovendo scegliere un assessore nel penultimo rimpasto di giunta, i vertici del partito decisero che sarebbe stata Alessandra Loretti e non lui, appunto. Poi venne la richiesta di Fi del “governo dei migliori”, da ultime le dimissioni del forzista Bove che rientrò in consiglio, al posto di Bruno Longo, dicendo di volere essere coerente con le scelte di chi lo votò due anni fa nella lista comunale. Sepalone aveva già preso le distanze da Fi sentendo di essere stato in qualche modo “escluso”, dal suo punto di vista.

Non è chiaro come leggere la scelta di Bove che appartiene non ad una civica landelliana come Morese ma all’ex partito del sindaco,cioè se anche gli azzurri siano convinti, come la Lega, che l’attuale amministrazione sia arrivata al capolinea.