Puglia, accertati 3 casi di variante indiana: in quarantena 10 persone

Bari, 05/05/2021 – (repubblica) Su cinque tamponi sospetti presi in carico, due si sono rivelati positivi alla variante indiana e tre a quella inglese. Ma nel frattempo il dipartimento ne ha individuato un terzo. Sono tre i casi di variante indiana in Puglia. La conferma arriva dal dipartimento di prevenzione dell'Asl di Lecce che sta seguendo da diversi giorni la vicenda. Nelle scorse ore si era parlato di due casi. In realtà il numero è venuto fuori perché sono effettivamente due i casi sottoposti nei giorni scorsi a sequenziamento da parte dell'Istituto zooprofilattico di Putignano guidato da Antonio Parisi, che ha certificato la presenza di variante indiana.