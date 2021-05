Foggia, 05 maggio 2021. Situato nella periferia nord della città, il quartiere Candelaro negli anni è diventato quello più popoloso e più esteso di Foggia.

Le origini del rione sono risalenti all’epoca post fascista, negli anni ’50. Malgrado le numerose tradizioni popolari, le radici storiche importanti, la centralità di alcuni luoghi simbolici, purtroppo le diverse problematiche della zona non sono mai state risolte.

La nostra città possiede grandi ricchezze dal punto di vista delle tradizioni e della cultura, e negli ultimi tempi è nata una forte volontà civica di valorizzare adeguatamente gli spazi cittadini, anche tramite la street art. È molto riuscito l’esempio di arte di strada dei graffiti, sorto nel quartiere popolare, che riprende un’opera importante di Oliviero Toscani.

Considerata spesso una zona un pò difficile, soprattutto dal punto di vista sociale, possiede importanti luoghi di culto, punti di riferimento fondamentali per i foggiani. Va annoverata la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de Liguori, costruita per volere di Monsignor Farina, per il bicentenario dell’apparizione della Madonna dei Sette Veli. Ormai da qualche anno è stato allestito all’interno un dormitorio dedicato ai meno fortunati, grazie alla disponibilità del parroco, della comunità e dei diversi volontari attivi in queste iniziative sociali molto positive. Ma la realtà primaria nell’opera di riqualificazione del quartiere Candelaro, protagonista da tempo di diversi progetti e iniziative, è la comunità salesiana del Sacro Cuore.

La chiesa è situata in Piazza Sacro Cuore di Gesù, nell’incrocio tra due arterie importantissime della città, via Lucera e viale Candelaro. Questa comunità ci ricorda l’azione centrale degli oratori nella formazione dei ragazzi, soprattutto nelle periferie, salvandoli dalla devianza giovanile. In un periodo dove sono sempre più frequenti tra i giovani atti di vandalismo, bullismo e altri spiacevoli fenomeni sociali, la presenza di spazi di aggregazione sani diventa fondamentale.

Opera imponente e molto significativa della zona, è proprio quella che rappresenta San Giovanni Bosco, il Santo dei giovani, realizzata dal famoso artista internazionale di street art Jorit. Ma non è l’unica iniziativa positiva lanciata dai Salesiani nel rione, infatti sono anche tra i promotori dell’ambizioso progetto sociale “Rigenerazioni”. Uno dei maggiori protagonisti e organizzatori di quest’ultimo è Massimo Marino, presidente dell’APS Sacro Cuore, partner capofila del Progetto che mira a creare una comunità educante per il quartiere candelaro a favore degli adolescenti e delle loro famiglie. È proprio lui a sottolinearci come l’ obiettivo di tale progetto sia quello di investire il proprio tempo per valorizzare i propri talenti, formarsi, coinvolgendo così i ragazzi in un percorso di crescita e sviluppo delle proprie attitudini, anche dal punto di vista lavorativo.

Il responsabile Marino, è particolarmente fiero della rete che si è creata con alcune delle più importanti realtà educative e culturali, sia locali che nazionali.

Diversi i lavori di ristrutturazione e riqualificazione generali effettuati dai Salesiani nell’area, partendo dalla recinzione dell’Oratorio (ormai divenuta pericolante) fino al rifacimento dei campi di gioco (realizzati con fondi propri). Un progetto Rigenerazioni quindi anche Generativo che infonde nei suoi partner Speranza e Coraggio, nel rispondere ai sogni e bisogni del quartiere ed è in quest’ottica che prende forma e finalmente sorgerà anche una casa famiglia, per aiutare i ragazzi meno fortunati. Un’ iniziativa inclusiva, che merita sostegno, aperta alle collaborazioni sul territorio e generativa perché invita a promuovere ulteriori azioni sullo stesso.

Riportiamo una frase molto significativa di Don Bosco: “Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società”.

Rione Candelaro rappresenta una delle aree più svantaggiate della città di Foggia, ma ha enormi potenzialità e possibilità di riscatto e con iniziative positive e proposte progettuali serie e concrete, potrebbe finalmente ottenere la centralità che gli spetta da tempo.

A cura di Gianluigi Cutillo, Foggia 05 maggio 2021