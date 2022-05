“Ascolta, scarica le basi e cantaci tu”: on air il contest “Pop Library”

StatoQuotidiano.it, 05 maggio 2022. Il nuovo progetto POP è un contest musicale che invita cantanti, autori e cantautori a proporsi per entrare nel mondo “vero” della musica: a loro disposizione, infatti, ben 23 basi musicali realizzate da giovani producers sipontini, disponibili per il download e sulle quali non far altro che cantare. I migliori 10 brani, selezionati dalla giuria tecnica, saranno prodotti in studio da POP, per dar vita ad una Play List musicale distribuita su Spotify e i maggiori canali audio.

Un’occasione per toccare con mano e in modo professionale l’universo musicale, un modo per cercare la via del proprio talento anche perché, come recita lo spot di lancio del contest, senza la musica la vita sarebbe un errore.

Il contest POP nasce sulla passione e la competenza di cinque producers di Manfredonia – Salvatore Grifa, Giuseppe Bi (Giuseppe Bollino), Giuseppe Guerra, Pietro La Torre e Lee Henders (Leonardo Scarano) – coordinati da Angela Santoro, project manager POP.

Partecipare è davvero semplice e il contest porterà i cantanti selezionati a, affiancati da produttori musicali che, seppur giovani, hanno già importanti esperienze alle spalle.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito POP, all’indirizzo

www.officinepopolari.it/contest_poplibrary/ provare l’esperienza di un vero studio di registrazione

L’intero progetto è realizzato col sostegno del CSV Foggia, il Centro Servizi Volontariato della nostra provincia. L’iniziativa, infatti, coinvolge i volontari del collettivo POP impegnandoli nella cura e nella valorizzazione del talento artistico del territorio.

Il contest si avvale poi della partnership di due importanti realtà di Manfredonia, il Coworking Smart Lab e la Coop. Santa Chiara, entrambe attive nell’universo giovanile della formazione e delle politiche attive (sociali e del lavoro).

Cos ’aspetti, allora? È tempo di far sentire la tua voce!

I PRODUCERS

Giuseppe Bi _ Producer / Batterista

Bilancia, immerso tra cassa, rullante, piatti e studio ritmico, passa anni in studio con il progetto ‘Voon’.

Salvatore Grifa _ Producer / Musicista

Dalle costole degli anni passati in conservatorio tra violino e pianoforte, inizia il suo viaggio all’insegna delle produzioni, registrazioni, editing e mix delle voci. Le sue strumentali si plasmano su diversi caratteri e generi musicali, con suoni e atmosfere che fanno del suo stile un must.

Giuseppe Guerra _ Producer

Affamato sperimentatore che non conosce limiti tra i generi musicali. Lo chiamano “l’ingegnere di Ableton Live” per il suo canale YouTube “AudioTips”.

Pietro La Torre _ Producer / Strumentista

Produttore e polistrumentista dal bagaglio variegato e nostalgico, alla ricerca di scenari lontani e dimenticati.

Lee Henders _ Producer /Dj

Leonardo Scarano, in arte Lee Henders, è produttore e dj da circa 3 anni. Il suo sound spazia tra pad avvolgenti e ritmiche rilassanti.