Foggia, Quartiere Ferrovia: maxi sequestro pesce e carne: 250 chili

Foggia, 5 maggio 2022 – La Polizia Locale di Foggia prosegue le attività nel Quartiere Ferrovia: in mattinata sequestrati più di 150 kg di carne in via Podgora, e circa 100 chilogrammi di prodotti ittici.

La presenza della Polizia Locale per il rispristino della legalità nella zona è costante. Questa intensa attività è volta a prevenire e reprimere le situazioni di degrado nel “Quartiere Ferrovia”, dove i residenti sono ormai stanchi.

Continuano incessanti i controlli soprattutto in via Podgora, zona cittadina particolarmente difficile, dove è avvenuto il sequestro di questa mattina.