Gare truccate per le mense, 11 arresti anche nel Foggiano

FOGGIA, 05/05/2022 – (ledicoladelsud) Sono almeno venti le gare finite sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Milano e dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza.

Undici, invece, è il numero degli arrestati tra i quali figurano i rappresentanti di diverse aziende attive nella ristorazione aziendale, ospedaliera e scolastica, tra l’altro anche in Puglia. Ai domiciliari, infatti, sono finiti W. e M. F. della Fabbro Food, società che cura il catering anche in centinaia di stazioni dei carabinieri, ma anche L. D. S. di Compass e F. G. di Sodexo Italia, aziende che gestiscono le mense in strutture sanitarie rispettivamente nel Salento e nel Foggiano.