Generale Mini a Fuori dal Coro: “Tecnicamente siamo già in guerra”

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/05/2022 – Non è "opportuno" fornire armi all'Ucraina.

Il generale di corpo d’armata Fabio Mini nella puntata di martedì 3 maggio di Fuori dal coro dice no a nuovi aiuti militari a Kiev per sostenere la resistenza contro le forze armate russe. Intervistato nel programma condotto da Mario Giordano afferma che “tecnicamente siamo già in guerra” e lancia pesanti sospetti su dove finiscono i nostri armamenti e non solo.

Infatti nonostante anche la lista del nuovo decreto sia secretata si presume che stiamo inviando missili Stinger e Milan, mortai, mitragliatrici e si ipotizza mezzi semoventi come cingolati e i Lince. Ma armi italiane sono spesso finite nelle mani dei filorussi, come spiega un servizio del programma di Rete4 che mostra la scritta “Italy” su uno scatolone contenente munizioni trovato a Mariupol e spolette per bombe da mortai finite nelle mani dei miliziani separatisti. Mini, che è stato ex capo di Stato maggiore del comando Nato per il Sud Europa, dice senza mezzi termini che non si sa “a chi vanno le armi ma anche i soldi, tutti gli aiuti che confluiscono” in Ucraina. Non si essa neanche dove vanno “gli uomini”. (iltempo)