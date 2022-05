La Generazione Z protagonista a Mattinata: ladies and gentlemen ecco “Hubitat & Gargano”

StatoQuotidiano.it, 05 maggio 2022. Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio il MAD Mall a Mattinata (FG) ha ospitato HUBitat & Gargano: comunità intraprendenti, tappa del contest nazionale Web Marketing Festival Italian Roadshow.

L’evento è stato organizzato e realizzato dalla startup pugliese Anima Living Network e dagli hub di: Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Manfredonia, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Rignano Garganico, Stornara, Vieste.

Nella due giorni di talk gli speaker hanno parlato di: digitalizzazione, nomadismo digitale, start up e rigenerazione urbana attraverso la street art.

Tra le storie raccontate, hanno destato molto interesse quelle dei giovani imprenditori della cosiddetta Generazione Z. Matteo D’Angelo, euro progettista e promotore di un hub a Rignano Garganico; Matteo Totaro, Michele Lauriola e Matteo Renzulli di I’m from Gargano; Donato Pio Palumbo di Gargano Made In; Bianca Iafelice di Trawellit. Per questi giovani professionisti tutto ciò che appartiene al mondo del digitale è scontato. Sono i Cittadini del futuro che nel presente non perseguono il possesso di qualcosa, ma ambiscono ad acquisire esperienza.

“Sono i più globalmente connessi nella storia ed etnicamente eterogenei. Sono i primi veri nativi digitali, perché non hanno ricordo di un mondo senza internet e tutti parlano la lingua della tecnologia – dice Massimo Ciuffreda, CEO di Anima Living Network, che spiega – a differenza delle generazioni X e Y, non pensano minimamente di abbandonare la propria terra di origine. Studiano e si formano là dove serve per migliorare le proprie conoscenze.

Ma è un fine che giustifica il mezzo, non una scelta definitiva. Sono i veri innovatori di uno stile di vita slow, ma iperconnesso”.

Nata per supportare le comunità intraprendenti in percorsi di innovazione sociale e tecnologica, Anima Living Network supporta più di 40 comunità digitali in tutta Italia. Un ruolo di spicco è rappresentato dal Gargano e dalla Capitanata, in cui sono già dieci le realtà in rete. Questo ha fatto sì che abbia preso vita un vero e proprio laboratorio di comunità, dove nascono i progetti che poi vengono portati in tutta Italia.

Il network di hub del Gargano e di Capitanata sarà protagonista alla Fiera di Rimini, dal 16 al 18 giugno, al Web Marketing Festival: il più importante evento internazionale sull’innovazione digitale e sociale.