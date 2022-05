Manfredonia, inchiesta acquacoltura: la relazione dei Commissari

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/05/2022 – (immediato) Una recente inchiesta di Procura di Foggia e Guardia di Finanza ha acceso i riflettori sul mondo dell’acquacoltura in riva al golfo di Manfredonia.

I militari hanno eseguito un sequestro preventivo di denaro nei confronti di tre amministratori di altrettante società operanti nel settore dell’acquacoltura, indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e malversazione a danno dello Stato. Le indagini, condotte dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Manfredonia con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno permesso di accertare diversi illeciti commessi al fine di ottenere i contributi erogati dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca nonché la totale omessa esecuzione degli interventi progettati e finanziati.

Ombre sul mondo dell’acquacoltura erano già emerse nella relazione della commissione d’accesso agli atti che portò allo scioglimento per mafia del Comune di Manfredonia, all’epoca guidato dal sindaco Angelo Riccardi. “Il comparto dell’acquacoltura sta vivendo in anni recenti una forte espansione – scrissero i commissari – e, conseguentemente, importanti porzioni di mare (‘specchi d’acqua’) sono state assegnate a privati e imprese, al fine di potervi installare colture intensive di organismi acquatici. L’assegnazione degli specchi d’acqua ad uso acquacoltura da parte del Comune è avvenuta mediante dei “Rende Noto” affissi nell’Albo Pretorio. Non risultano procedure di bando pubblico e gli unici documenti in materia anti-mafia acquisiti dall’ente riguardano delle autocertificazioni da parte dei titolari delle società concessionarie”.

I commissari definirono “inspiegabile” la ragione per la quale l’amministrazione Riccardi, “già inadempiente sotto il profilo degli obbligatori accertamenti da compiersi ai sensi del vigente ‘Codice Antimafia’ – si legge -, invece di inasprire i propri controlli sui soggetti a qualunque titolo concessionari di spazi pubblici, li rendeva assai più blandi”. E ancora: “La circostanza, già di per sé assai emblematica, appare ancora più incomprensibile in considerazione del fatto che in data 31 marzo 2017 veniva sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Foggia ed alcuni Enti Locali, fra i quali figura proprio il Comune di Manfredonia, volto a regolamentare gli accertamenti da compiersi in materia di “autorizzazioni e licenze amministrative”. (immediato)