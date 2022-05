Playoff serie C, Foggia con la V. Entella per continuare a sognare la B

StatoQuotidiano.it Foggia 05 Maggio 2022. In una recente intervista il presidente del Foggia, Nicola Canonico aveva chiesto alla squadra i playoff nazionali e mister Zeman con i suoi ragazzi lo hanno accontentato. Con vivo entusiasmo per l’impresa del Partenio e il pass staccato per la qualificazione alla seconda fase, la tifoseria foggiana sogna la serie B.

Eliminate le prime 15 squadre della fase a gironi, ora restano in corsa soltanto 13 formazioni per l’ultimo posto al sole in serie B. Si è tenuto stamane, alle 11 a Firenze nella sede della Lega Pro, il sorteggio degli ottavi di finale, con l’entrata in scena delle terze classificate (Feralpisalò, Cesena e Palermo) e la quarta del girone A (Renate) grazie alla coppa Italia, che unitamente all’Entella hanno ricoperto il ruolo di testa di serie.

Oltre al Foggia, tra le non teste di serie vi erano Triestina, Juventus u23, Pescara e Monopoli.

Le teste di serie giocano l’andata fuori casa. In caso di parità passa la meglio piazzata (senza supplementari). Alle vincenti si uniranno nel prossimo turno valevole per i quarti di finale, le tre seconde dei vari gironi.

Sono stati definiti i seguenti accoppiamenti:

Foggia vs V. Entella

Triestina vs Palermo

Monopoli vs Cesena

Pescara vs Feralpisalò

Juventus u23 vs Renate.

Le gare di andata si disputeranno domenica 8 maggio, quelle di ritorno giovedì 12 maggio.

Moderato ottimismo per l’avversario pescato, e soprattutto per aver evitato gli spauracchi di Palermo e Feralpisalò. Gli uomini di mister Volpe, quarti nel girone B, in regular season sono comunque rivali ostici con un gran ruolino di marcia casalingo. I liguri adottano spesso un 4-3-1-2 con un trequartista come Schenetti o il giovane Meazzi tra le linee a rifornire le punte rocciose Merkaj e Magrassi ma attenzione anche all’inserimento di mezzale dinamiche come Di Cosmo capace di fare la differenza e dare maggiore potenziale offensivo. Occhio anche al centrocampista Palmieri. I biancocelesti di Chiavari hanno perso in campionato solo 2 gare e sono stati capaci di realizzare la ragguardevole cifra di 45 punti interni, con 40 reti realizzate e solo 14 subite. Seppur con un fattore ambientale non caldo, spettatori presenti allo stadio, in media meno di un migliaio, il Comunale di Chiavari rappresentano un fortino per Coppolaro e compagni. Il rendimento in trasferta cambia drasticamente con appena 20 punti in tutto il campionato (media di 1.17 a partita). Il fattore Zaccheria e la condizione atletica e mentale condito dal grande entusiasmo dopo il successo di Avellino, consentono a capitan Curcio e soci di potersela giocare al meglio delle proprie possibilità e di avere concrete speranze di guardare all’orizzonte i quarti di finale. Molto passerà dalla sfida interna di domenica alle ore 18:00 al Pino Zaccheria. Una vittoria con magari un risultato condito da più gol sarebbe un ottimo viatico per andare in Liguria con una ulteriore consapevolezza.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 05 Maggio 2022