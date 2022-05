MANFREDONIA (FOGGIA), 05/05/2022 – “Da stasera Corso Manfredi è un po’ più buio.

Nulla sarà come prima senza il sorriso illuminante e la simpatia trascinante di Gaetano Pasqua (deceduto oggi all’età di 85 anni), noto a tutti come “Trediciello”, icona indiscussa di Manfredonia con il suo storico chiosco-edicola nei pressi del Castello punto di riferimento per diverse generazioni di sipontini. Indimenticabile la sua verve ed il suo humor rigorosamente in verace vernacolo sipontino che sapeva sempre accogliere ed accontentare tutti.

Ciao “Tredicello”. Condoglianze ed un abbraccio alla sua famiglia ed al figlio Raffaele che ha deciso di rientrare a Manfredonia per continuare la gloriosa storia del chiosco di Corso Manfredi”.