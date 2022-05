Sorteggi Playoff serie c: Foggia affronterà l’Entella

(fanpage). I playoff di Serie C entrano nella fase più calda. Dopo il secondo turno terminato nella giornata di ieri, questa mattina si sono svolti i sorteggi per il primo turno della fase nazionale.

Un passaggio che ha visto l’entrata in scena delle terze classificate, ovvero Feralpisalò, Cesena e Palermo più la quarta del girone A, il Renate, che ha avuto una squadra in più nei playoff grazie alla Coppa Italia.

Affronteranno Triestina, Entella, Juventus U23, Pescara, Monopoli e Foggia che sono dunque le squadre che hanno superato il turno.

Il regolamento prevede lo svolgimento di gara di andata e ritorno con le teste di serie che andranno a giocare l’andata fuori casa: se dopo il ritorno ci sarà parità, si qualifica la squadra meglio classificata in campionato senza ricorrere ai tempi supplementari. Nel secondo turno alle cinque qualificate si aggiungono le tre seconde, e il regolamento rimane lo stesso del primo. Si giocheranno quindi cinque sfide di andata e ritorno che si disputeranno nelle giornate di domenica 8 e giovedì 12 maggio.

Tabellone e accoppiamenti per la fase nazionale dei playoff di Serie C

La Lega Pro ha reso così ufficiali gli accoppiamenti dopo il sorteggio di questa mattina. La fase nazionale si aprirà con la sfida tra Palermo e Triestina mentre il Foggia affronterà la Virtus Entella. La lanciatissima JuventusU23 di Zauli invece se la vedrà contro il Renate.

Questo il calendario completo.

Feralpisalò-Pescara

Entella-Foggia

Palermo-Triestina

Cesena-Monopoli

Renate-JuventusU23

Quando si giocano Palermo-Triestina ed Entella-Foggia: le date delle partite

Le partite valide per il primo turno dei playoff nazionali di Serie C si giocheranno tutte in match di andata e ritorno. Il match di andata si disputerà l’8 maggio mentre il ritorno il 12 maggio. Al Barbera dunque la prima sfida dei rosanero mentre la squadra di Zeman dovrà andare in Liguria per affrontare la squadra di Volpe.

continua su: https://www.fanpage.it/sport/calcio/serie-c-il-nuovo-tabellone-dei-play-off-palermo-triestina-ed-entella-foggia-quando-si-gioca/

https://www.fanpage.it/