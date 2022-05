Una concorrente di Manfredonia all’Eredità con Flavio Insinna

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/05/2022 – (yeslife) A “L’Eredità”, come la puntata di ieri ha abbondantemente dimostrato, le sorprese non finiscono mai.

Flavio Insinna, dopo aver dato il benvenuto alla campionessa in carica Sara, è passato a presentare gli sfidanti che avrebbero tentato di soffiarle il posto. Tra questi, una concorrente in particolare ha clamorosamente attirato le attenzioni di Insinna, come di tutto il pubblico in studio e a casa. “Ben arrivata… Mattia“, l’ha accolta il conduttore, che non ha potuto far a meno di palesare un certo imbarazzo.

Imbarazzo che, fortunatamente, il padrone di casa è riuscito a superare brillantemente con la sua solita prontezza. “A L’Eredità impariamo anche cose nuove” – ha spiegato Insinna, aggiungendo – “Nella zona di Manfredonia il nome Mattia è usato al femminile“. La giovane, per tutta la durata del siparietto, annuiva con cadenza regolare alle osservazioni di Flavio, confermando quanto da lui narrato. Il presentatore, che non si era mai trovato di fronte ad una simile situazione, ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente anche nei momenti più ostici. Superata l’iniziale titubanza, Mattia ha dato il meglio di sé nella fase degli “Abbinamenti”, durante la quale ha commesso solo ed esclusivamente un errore. (yeslife)