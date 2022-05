XI edizione delle Olimpiadi di italiano: vince studente di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/05/2022 – Matteo De Vita, 16 anni, studente al 2°anno dell’IISS “Toniolo” di Manfredonia, è stato proclamato vincitore dell’XI edizione delle Olimpiadi di italiano, per la categoria junior area tecnica,

alla presenza dell’illustre linguista Luca Serianni e del presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini, che si sono complimentati con tutti gli alunni (più di 16000) che hanno partecipato alla competizione. Appassionato di musica e di calcio, il ragazzo ha dimostrato impegno e caparbietà preparandosi nei mesi precedenti con le docenti di Lettere Rosa Tomaiuolo, Maria D’Onofrio e Mariligia Troiano, la quale ha voluto seguirlo anche il 3 maggio a Roma, presso l’Università LUMSA, per la premiazione. Grazie anche al lavoro di squadra del Dipartimento di Lettere, quest’anno ben due alunni del Toniolo sono risultati finalisti, dopo aver superato le gare d’istituto e regionali. La vittoria di Matteo è una grande gioia per i genitori e motivo d’orgoglio per l’intera istituzione scolastica del Toniolo che vede la valorizzazione delle sue eccellenze.