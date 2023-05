Bari. Lo Chalet dei Gourmet stupisce la patria della focaccia: ecco la pizza al padellino

Bari – San Giovanni Rotondo – Dopo il grande successo di “Chalet Royal”, con San Giovanni Rotondo capitale dello champagne con la Maison Palmer, lo scorso I maggio 2023 i referenti de “Lo Chalet dei Gourmet” sono stati ospiti allo stadio San Nicola di Bari, grazie anche allo sponsor Molino Casillo, per portare le proprie eccellenze tra le fila degli spettatori.

“Un’occasione importante per dimostrare come impegno e passione ripagano sempre”, dice a StatoQuotidiano.it il Sommelier e titolare de Lo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo, Giuseppe Sollazzo.

Con la straordinaria pizza al padellino, lo Chalet dei Gourmet è riuscito infatti a stupire anche la cd ‘patria della focaccia‘”. Giuseppe Sollazzo assieme al pizzaiolo, Matteo Scuro e lo Chef Fabrizio Rinaldi sono riusciti ad unire la semplicità della pizza al padellino con delle super farcite gourmet.

“E’ stato un grande successo, e soprattutto una soddisfazione vedere i volti soddisfatti dell’area hospitality”, dice il sommelier Giuseppe Sollazzo. Si ringrazia nuovamente lo sponsor Molino Casillo“.

PIZZA AL PADELLINO

Alla scoperta di una delle più antiche tradizioni sabaude.

La pizza al padellino (o al tegamino) è una delle specialità di Torino. Diffusissima fino agli anni 70, è andata man mano a perdersi, sostituita dalla versione napoletana. Chi non la conosce, chi è cresciuto con la pizza napoletana potrebbe inorridire, ma basta un morso per ricredersi.

Negli ultimi anni è tornata prepotente la riscoperta delle tradizioni più antiche, come la pizza al padellino. I processi di maturazione e lievitazione avvengono con molta lentezza, per offrire un prodotto estremamente digeribile, sano ed equilibrato. Il risultato è una pizza croccante fuori, e morbida dentro, servita a spicchi, pronta per le nostre farciture gourmet.

Un piatto sano e gustoso che ricerca la massima espressione del gusto italiano attraverso un lungo ed elaborato studio delle farine, condimenti e topping.

Oggi pizzaiolo e chef hanno una relazione sempre più forte e per chi vuole concedersi una coccola in più con una bottiglia particolare, la nostra cantina è sempre ben fornita.

FOTOGALLERY