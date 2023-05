Energas, Manfredonia può tirare un sospiro di sollievo

Nella seduta odierna del Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni, non ha approvato la proposta all’OdG rimettendo i relativi atti al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ed alla Regione Puglia, per un ulteriore approfondimento istruttorio.

Un supporto importante, in un sinergico e fondamentale lavoro di collaborazione, è giunto dalla Regione Puglia (oggi rappresentata dal VicePresidente Raffaele Piemontese), dall’Arcivescovo Padre Franco Moscone e da tutte le Associazioni cittadine e del Coordinamento No Energas. Ora gli sforzi si concentrano sul prossimo obiettivo: il No definitivo di Ministero e Regione, per consentire alla comunità sipontina di guardare al futuro con nuove prospettive di sviluppo ecosostenibile e di tutela della salute.