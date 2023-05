Foggia, 5 magglio 2023. Non si conoscono le condizioni della donna investita poco fa in via Gioberti nei pressi dello stadio.

Il primo a soccorrerla è stato lo stesso conducente del veicolo. Trasportata in Pronto Soccorso da ambulanza del 118, non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro.