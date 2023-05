FOGGIA – “Dall’ultima volta son successe delle cose che ora vi racconto”.

Il percettore di reddito di cittadinanza Mario Forcella ha raccontato una sua recente esperienza lavorativa alla trasmissione condotta da Myrta Melino “L’aria che tira” su La7: “Sono andato a un appuntamento di lavoro fuori Foggia, mi hanno messo in contatto con un’altra persona. Praticamente una ‘mazzetta’, per un contratto di un mese avrei dovuto dare 300 euro, per un contratto annuale 3mila euro”.