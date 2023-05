Manfredonia-Bisceglie, Rotice: “Non ho ancora firmato l’ordinanza sindacale”

La stessa, come specificatamente riportato dalle mie dichiarazioni presenti nell’articolo in questione, al momento resta un’ipotesi da me proposta (assumendomi responsabilità amministrative e personali) al vaglio di Istituzioni e forze dell’ordine. E, nonostante qualche “ostacolo”, l’obiettivo resta quello di far disputare regolarmente il match Manfredonia-Bisceglie al “Miramare”. Resto fiducioso nel poter dare l’ufficialità alla città quanto prima, perché questo evento non ha colori politici ma solo e soltanto quelli biancocelesti”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.