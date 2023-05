Manfredonia, Marasco: “Degrado e incuria in pieno centro. Vergogna!”

Erbacce, rifiuti di ogni genere e cattivo odore: ecco come sono ridotti i marciapiede, i passaggi pedonali di alcune vie centralissime da Via delle Antiche Mura a Via Delle Cisterne, attraversando il Torrione Santa Maria delle Antiche Mura. Degrado ed incuria è quanto denunciano numerosi residenti dei quartieri chiedendo interventi urgenti per porre un freno alla situazione che va sempre più degenerando. La vegetazione spontanea infesta tante strade, diversi gli esempi visibili, in ogni quartiere della Città di Manfredonia, avete voluto la bicicletta politica e amministrativa, adesso pedalata se siete capaci!”. Lo riporta il Comandante Giuseppe Marasco.