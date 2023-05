Manfredonia – “L’attesa attenua le passioni mediocri e aumenta quelle più grandi”. Così diceva lo scrittore e duca francese Francois de La Rochefoucauld. E l’attesa e la febbre pallonara in riva al Golfo è già alle stelle, in vista della decisiva sfida tra i delfini del Manfredonia Calcio e i nerostellati del Bisceglie 1913, valevole come finale playoff del campionato di Eccellenza Pugliese, girone A.

L’incontro, in programma domenica 07 maggio alle ore 16:30, segna il ritorno della compagine, allenata da mister De Candia, sul terreno amico.

Giorni concitati vissuti dalla tifoseria in attesa della tanto sospirata fumata bianca per l’agibilità dello stadio Miramare, giunta in extremis per far disputare l’importante match, grazie alla firma dell’ordinanza sindacale, con assunzione di responsabilità da parte del sindaco di Manfredonia, ing. Gianni Rotice.

La notizia ha alimentato notevolmente l’entusiasmo in tutto l’ambiente sipontino, voglioso di poter riempire i gradoni della storica “Fossa dei Leoni”, e di sostenere il sodalizio del presidente Di Benedetto e la squadra del cuore.

Il Manfredonia Calcio, nonostante sia stato capace di dominare, in lungo ed in largo, la regular season, con un torneo giocato interamente in trasferta e le innumerevoli difficoltà, dovute al protrarsi dei lavori di rifacimento del manto in erba sintetica del campo sportivo cittadino, è chiamato ad un ultimo sforzo per raggiungere l’obiettivo della promozione in serie D, come da programmi societari.

Chi vincerà il confronto andrà allo spareggio contro la vincente del girone B.

I sipontini hanno a disposizione due risultati su tre: vittoria o pareggio, se confermato anche dopo i tempi supplementari, come da regolamento. Biason e compagni passerebbero il turno per il miglior piazzamento in campionato.

Corsa al biglietto nei punti autorizzati, con tanto di foto social di supporters, che si immortalano con i tagliandi acquistati, per dimostrare alla comunità virtuale: “Io c’ero”. Da raccolta dati pare che siano stati già staccati circa oltre 1000 biglietti, dopo solo poche ore dalla messa in vendita degli stessi.

Intanto la tifoseria organizzata della Gradinata Est, è alacremente a lavoro per la realizzazione di una spettacolare coreografia ed invita i sostenitori a colorare per l’occasione il Miramare con bandiere, sciarpe e maglie del Donia e a diventare il dodicesimo uomo in campo. Attraversando le vie appaiono i vessilli, con i colori sociali, su statue e monumenti dislocati nelle varie zone della ridente cittadina.

Manfredonia è ormai pronta a vivere, al cardiopalmo, un’altra importante pagina della propria lunga storia calcistica.

A cura di Antonio Monaco, Manfredonia, 05 maggio 2023