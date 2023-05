Oncologico Bari, +40% pazienti presi in carico in un anno: tutti i dati

Bari – Il Centro di Orientamento Oncologico (Coro) presso l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ha visto un incremento del 40% nelle prese in carico dei pazienti oncologici nell’ultimo anno, con oltre mille accessi registrati tra l’1 maggio 2022 e il 30 aprile 2023.

Il Coro rappresenta la porta di ingresso per i pazienti che richiedono un percorso di cura oncologica, fornendo supporto e orientamento in ogni fase dell’assistenza. Sia i pazienti con sospetta diagnosi che quelli con diagnosi già accertata possono accedere al Coro per esami e terapie personalizzate.

Il direttore generale, Alessandro Delle Donne, ha sottolineato l’importanza dell’efficienza e della tempestività dei servizi offerti dal Coro per garantire la presa in carico multidisciplinare del paziente.

Il forte incremento dei numeri testimonia l’impegno dei medici, degli infermieri e dei ricercatori nel ridurre la mobilità passiva verso le regioni del nord e nel fornire risposte credibili alla domanda di salute dei pazienti.

Il coordinatore del Coro, il dottor Oronzo Brunetti, ha sottolineato che una volta contattato il centro, il paziente viene visitato da un oncologo entro 72 ore e successivamente avvia un percorso terapeutico che coinvolge un team multidisciplinare. Lo sportello del Coro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Questi risultati incoraggianti dimostrano l’importanza di strutture come il Coro per garantire una presa in carico tempestiva e di alta qualità per i pazienti oncologici.