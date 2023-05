Rubano auto per disabili a Bari: ritrovata a Cerignola

CERIGNOLA (FOGGIA) – Ritrovata a Cerignola l’auto adibita a trasporto per persone in carrozzina rubata due sere fa nel quartiere Poggiofranco di Bari.

A darne notizia, su Facebook, è la stessa famiglia che aveva subito il furto. Il veicolo, una Fiat Doblò, è infatti utilizzato per il trasporto di una donna affetta da una patologia che necessita l’utilizzo di una carrozzina per muoversi ed era stato già rubato, per poi essere ritrovato, due anni fa.

I Carabinieri hanno rinvenuto il veicolo proprio per le strade della cittadina foggiana dove era stata portata dopo il furto, secondo quanto rilevato dal sistema di posizionamento satellitare del veicolo. Lo riporta Baritoday.