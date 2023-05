Troia. “I gialloverdi verso il sogno della Promozione”

Troia – Domenica prossima, 7 maggio, sul campo del comunale “Michele D’Achille”, il G.S. Troia giocherà, un’unica e decisiva partita per il salto di categoria. Alle 16.30 la compagine gialloverde si sfiderà con lo Sporting Apricena.

C’è grande attesa per la sfida tra le due squadre che si sono distinte nel corso di tutto il campionato. Entrambe, infatti, sono state costantemente ai vertici della classifica della Prima Categoria Girone A della Puglia.

La data del 7 maggio è stata comunicata dalla Lega Nazionale Dilettanti nel rispetto del regolamento dei play off. La partita tra Sporting Apricena e Nick Calcio Bari, rispettivamente 3° e 4° classificata, non si è disputata poiché il distacco della squadra barese dalla terza classificata è di 9 punti, superiori, perciò ai 7 imposti dal regolamento.

Per la partita di domenica prossima sul campo ci sarà una terna arbitrale, novità assoluta per il G.S. Troia che, fino ad oggi, come prevede l’ordinamento della Lega Dilettanti, è stata diretta da un solo arbitro.

Fondamentale, per la squadra troiana sarà il sostegno e la vicinanza di tifosi e simpatizzanti. L’eventuale salto di categoria, dalla Prima alla Promozione, passerebbe alla storia come un evento calcistico troiano senza precedenti. La società lancia un appello all’intera popolazione troiana e ai comuni vicini a partecipare all’evento.

“Invitiamo tutti i cittadini di Troia e del territorio dei Monti Dauni, a recarsi, domenica prossima, al “D’Achille” perché si tratta di una partita decisiva che può regalarci il sogno della Promozione” sottolinea il presidente del main sponsor, Ugo Fragassi “Abbiamo costruito l’organico partendo dal mister Simone Salinno, che sapevamo essere un ottimo tecnico, tant’è che non ha disatteso le nostre aspettative”.

“Insieme al Direttore Sportivo, Gianni Di Gennaro, abbiamo costruito la squadra che ci sta regalando queste grandi emozioni”, continua Fragassi “Settimana dopo settimana abbiamo cominciato a concretizzare l’idea di avere i mezzi per puntare sempre più verso il vertice della classifica”.

“Arriviamo da un campionato che ci ha visti perdere la promozione diretta per un solo punto. Merito, questo, senz’altro del ragazzi che sono stati il nostro fiore all’occhiello. Sono loro che ci hanno portato fin qui e per questo non possiamo far altro che ringraziarli. Stanno dimostrando di rispettare e onorare la maglia che indossano. Sono loro il nostro orgoglio e saranno loro domenica a dare il meglio per noi, per i tifosi, per l’intera popolazione”.

“Sono orgoglioso di avere una realtà calcistica così gratificante. Per la nostra piccola cittadina, lottare per la Promozione è motivo di orgoglio e di vanto” dichiara il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri che aggiunge “La squadra di questo anno calcistico 2022-2023 ha dimostrato di essere all’altezza dei sogni di tutti”.

Il loro condottiero, Simone Salinno, si è rivelato all’altezza del ruolo che è stato chiamato a ricoprire. Con grande umiltà e sacrificio ha seguito i ragazzi che lo stimano profondamente. Poi ci sono loro, i ragazzi, i veri protagonisti di questa spettacolare regular season. La sfida dei prossimi novanta minuti la decideranno loro ma sono certo che sapranno dare il meglio di loro stessi.. Forza ragazzi regalateci il sogno che tutti meritiamo”.

Troia, 05 maggio 2023 – L’ ADDETTO STAMPA – G.S. TROIA CALCIO