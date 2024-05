La Salina di Margherita di Savoia si estendono su una fascia lunga circa 20 km, spingendosi nell’interno per una profondità massima di circa 5 km.La superficie totale è di circa 4500 ettari. La superficie utile coperta dalle acque è di circa 4000 ettari.

Quest’ultima superficie è suddivisa in evaporante (3500 ettari) e salante (500 ettari). Gli altri 500 ettari di superficie sono costituiti da strade, argini, aie di ammassamento, officine, uffici, alloggi ecc.La superficie evaporante serve a portare le acque del mare a saturazione rispetto al cloruro di sodio (l’acqua di mare ha una densità di 3,5 Baumè e la saturazione la si raggiunge ad una densità di 25,7 Bè alla temperatura di circa 15° C); l’altra superficie coperta dalle acque costituisce la zona salante nella quale si ha a disposizione il sale.

Questa zona viene continuamente alimentata con acqua satura preparata dalla zona evaporante e raggiunge a fine campagna salifera i 30 gradi Bè. Le vasche evaporanti della Salina hanno superfici e forme variabili in dipendenza dell’andamento altimetrico del terreno. Le vasche salanti pur conservando la variabilità nelle superfici sono invece perfettamente regolari nella forma per esigenze di raccolta.

La natura del terreno è per la massima parte argilloso e presenta un elevato grado di impermeabilità. Il movimento delle acque a ciclo continuo viene realizzato sfruttando nella maggior parte della superficie il dislivello naturale del terreno; ove ciò non è possibile provvedono sei stazioni idrovore dislocate nelle varie zone della salina. La prima di queste stazioni, in ordine di grandezza, è quella che provvede al prelevamento delle acque di mare. La quantità di acqua di mare utilizzata per la produzione del sale varia a seconda dell’’andamento stagionale ; essa si aggira in media intorno ai 30.000.000 di metri cubi annui. L’acqua di mare raggiunto il grado di saturazione (25,7 Bè) si riduce a circa 1/10 del suo volume; quando invece raggiunge il grado finale di 30 Bè il suo volume iniziale si riduce ad 1/40. Il periodo più favorevole alla produzione comprende i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

fonte: margheritadisavoia.com

fotogallery