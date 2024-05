La Storia Perfetta: La Volley Club Manfredonia Promossa in Serie D

Manfredonia. Nella cronaca sportiva di Manfredonia, c’è un capitolo da incorniciare. La Volley Club Manfredonia ha scritto un’altra pagina vincente della sua storia, raggiungendo una promozione in Serie D dopo una stagione straordinaria.

Con una regular season impeccabile, la squadra formata da tutti ragazzi di Manfredonia cresciuti nella nostra società sin da piccoli guidati da coach Troiano hanno dominato ogni partita, dimostrando una coesione e una determinazione senza pari. Poi i play off con la battuta d’arresto, l’unica, a Palo. L’ultima partita oggi, la finale sempre contro i degni avversari del Palo Sporting Club.

Nessuna alternativa, l’unico risultato utile era la vittoria è così è stato, con una prestazione perfetta dei nostri ragazzi.

Questa stagione da sogno non è solo il frutto del talento sul campo, ma anche del duro lavoro, della dedizione e del sacrificio di giocatori, allenatori, staff, genitori e sponsor. È il risultato di un’intera comunità che ha sostenuto la squadra in ogni momento, riempiendo le tribune con passione e orgoglio.

Tuttavia, il viaggio del Manfredonia Volley Club non finisce qui. Mentre celebriamo questa promozione storica, guardiamo al futuro con fiducia e determinazione.

Continueremo a coltivare il talento giovanile, a promuovere lo sport e i suoi valori fondamentali nella nostra comunità e oltre.

Inoltre, invitiamo tutti coloro che condividono la nostra passione per la pallavolo e il desiderio di sostenere il nostro lavoro a donare gratuitamente il loro 5×1000 alla Volley Club Manfredonia. Con questo piccolo gesto gratuito, potremo continuare a offrire opportunità straordinarie ai giovani atleti, a migliorare le strutture e a espandere i programmi per coinvolgere sempre più persone in questo meraviglioso sport.