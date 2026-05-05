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GALLERIA ROCCHETTA Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta

Galleria più lunga del lotto Apice – Hirpinia

Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta

Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta, la più estesa tra le tre gallerie previste lungo il lotto Apice – Hirpinia.

Situata tra le province di Avellino e Benevento, la galleria è lunga 6,5 chilometri ed è un’opera tra le più impegnative del lotto, realizzata in un territorio particolarmente complesso dal punto di vista strutturale e morfologico. Lo scavo è stato eseguito dalla TBM “Futura”, che ha operato senza sosta 24 ore su 24, sette giorni su sette, completando l’avanzamento in 18 mesi con una velocità media di 16 metri al giorno e punte di oltre 29 metri, e installando oltre 32.500 conci prefabbricati per il rivestimento definitivo dell’opera.

I lavori della Galleria Rocchetta sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana, sotto la direzione lavori di FS Engineering, a Webuild.

La Rocchetta è il secondo tunnel portato a termine sul lotto, dopo quello di Grottaminarda; entro l’estate è previsto l’avvio dello scavo della Galleria Melito, lunga circa 4,4 chilometri.

L’intera linea AV/AC Napoli–Bari, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo e finanziata anche tramite fondi PNRR, prevede 145 chilometri di tracciato, 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni e fermate. Le attività rientrano nel progetto “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS Italiane, iniziativa dedicata a mostrare ai cittadini l’evoluzione delle grandi opere infrastrutturali e i benefici attesi per i territori coinvolti.

Sull’intero itinerario Napoli–Bari l’avanzamento dei lavori procede su più fronti. È stato attivato, in due fasi – a semplice binario nel settembre 2025 e con il raddoppio nel febbraio 2026 –, il lotto Cancello – Frasso Telesino, per un’estensione di circa 16,5 chilometri, di cui 4 in galleria. Sono stati completati i lavori sulla tratta Napoli – Cancello, lunga 15,6 chilometri, attualmente interessata dalle attività propedeutiche alla messa in servizio prevista entro l’estate. Sono in fase di completamento, inoltre, i lavori per i raddoppi Frasso – Telese e Telese – Vitulano, che hanno già visto l’attivazione di una serie di fasi successive e l’ultimazione di 7 delle 8 gallerie previste.

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