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Home // Manfredonia // Bitonto, seconda edizione della “Coppa Anthropos”: “Rimettersi in gioco significa crescita personale”

COPPA ANTHROPOS Bitonto, seconda edizione della “Coppa Anthropos”: “Rimettersi in gioco significa crescita personale”

Un progetto che ha coinvolto diciassette squadre composte da persone fragili e con disabilità psichica

Bitonto, seconda edizione della "Coppa Anthropos”: “Rimettersi in gioco significa crescita personale”

Bitonto, seconda edizione della "Coppa Anthropos”: “Rimettersi in gioco significa crescita personale” - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

A Bitonto il calcio si conferma uno strumento di inclusione sociale, crescita e partecipazione. Un progetto che ha coinvolto diciassette squadre composte da persone fragili e con disabilità psichica, trasformando il campo da gioco in un luogo di integrazione e riscatto.

La manifestazione ha visto la vittoria dell’associazione La Grande Quercia di Manfredonia, ma il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al valore umano dell’iniziativa, caratterizzata da un forte spirito di condivisione tra atleti, operatori e volontari.

L’evento, promosso da realtà come l’associazione L’Anatroccolo di Bitonto e la cooperativa Città Solidale di Latiano, insieme ad altre organizzazioni del territorio tra cui Anthropos Giovinazzo, rappresenta un modello di collaborazione tra terzo settore, servizi e comunità locali.

La Coppa “Anthropos”, giunta alla seconda edizione, si inserisce in questo percorso di sport inclusivo. “Rimettersi in gioco – spiegano gli organizzatori – non significa solo partecipare a un torneo, ma vivere un’esperienza di crescita personale”. Un concetto che sintetizza l’obiettivo del progetto: superare barriere e favorire relazioni autentiche attraverso lo sport.

Le gare si sono svolte al centro sportivo “Bellavista” di Bitonto, sede della sedicesima edizione dell’iniziativa, con una partecipazione ampia e costante. In campo, insieme agli atleti, anche educatori, operatori e volontari che hanno accompagnato i partecipanti nel percorso sportivo e relazionale.

Determinante il lavoro di coordinamento di figure come Antonio Lo Conte e Leonardo Capurso, insieme al supporto delle cooperative sociali e dei centri di salute mentale del territorio, in un sistema di rete che ha permesso di rendere stabile e strutturata l’esperienza.

Le partite si sono svolte in un clima di rispetto e collaborazione, in cui ogni incontro è diventato occasione di crescita personale e collettiva. Al di là della competizione, centrale è stato il valore della partecipazione, della gestione delle emozioni e della costruzione di legami.

Accanto all’attività sportiva si è svolta anche una tavola rotonda dedicata ai benefici dello sport sulla salute mentale, con il contributo di esperti e amministratori locali. È emerso come esperienze di sport adattato possano favorire autonomia, inclusione e benessere psicofisico.

“Percorsi di sport adattato e accessibile – sottolineano i promotori – favoriscono autonomia, inclusione e spirito di gruppo”. Un principio che trova conferma nelle storie dei partecipanti e nei risultati del progetto.

L’iniziativa guarda ora al futuro con l’obiettivo di consolidare e ampliare le attività, confermando Bitonto come un esempio di sport inclusivo capace di generare comunità, opportunità e relazioni sociali durature.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

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