A Cerignola si è svolto a Terra Aut un incontro di co-progettazione territoriale dedicato ai giovani e alla costruzione di percorsi di antimafia sociale, promosso dalla cooperativa sociale Altereco. L’obiettivo è stato quello di definire proposte da candidare nell’ambito dell’Avviso regionale “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale 2.0”, finanziato dal PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

L’iniziativa ha messo al centro la promozione della cultura della legalità, la partecipazione attiva e il rafforzamento del presidio sociale nei territori, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Il percorso punta a sviluppare interventi educativi e sociali capaci di prevenire fenomeni di criminalità organizzata attraverso strumenti non repressivi e di empowerment giovanile.

Tra i temi affrontati durante il tavolo di lavoro figurano la valorizzazione degli spazi comuni, l’educazione alla cittadinanza attiva e la creazione di percorsi formativi integrati. Il confronto ha avuto un carattere operativo, con l’obiettivo di costruire proposte concrete da presentare a livello regionale.

Al centro del dibattito è emerso il ruolo strategico di scuola e giovani come presidi di legalità, insieme alla necessità di intervenire nei contesti sociali più fragili attraverso azioni strutturate. Tra le priorità indicate vi sono la riattivazione degli spazi pubblici, la costruzione di reti territoriali e il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.

La cooperativa Altereco, promotrice del progetto e gestore di Terra Aut su terreni confiscati alla criminalità organizzata in Contrada Scarafone, ha coordinato l’incontro favorendo il dialogo tra le diverse realtà coinvolte. “Perché è nei territori, nelle scuole e nelle reti che si costruisce ogni giorno un’alternativa credibile alle logiche mafiose”, ha dichiarato Dora Giannatempo, responsabile formazione di Altereco.

All’iniziativa hanno partecipato numerose realtà del territorio, tra cui istituti scolastici come il Liceo Scientifico “A. Einstein”, l’ITET “Dante Alighieri”, l’I.I.S.S. “A. Righi” e l’I.I.S. “G. Pavoncelli” di Cerignola, oltre a Pro Loco, Azione Cattolica diocesana, Cittadinanzattiva, cooperativa Frequenze, APS Il Piccolo Principe, Comunità Emmanuel e Radio TRC.

Il progetto di Altereco punta inoltre a trasformare i beni confiscati in luoghi di legalità, lavoro regolare e sviluppo sostenibile, attraverso percorsi di agricoltura sociale e inclusione lavorativa per persone in condizioni di fragilità.