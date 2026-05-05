Cerignola, inaugurato Synensia. Piemontese: “Da qui passa una nuova idea di comunità”

A Cerignola è stato inaugurato Synensia, uno spazio multisensoriale dedicato ai ragazzi con autismo, progettato per favorire riabilitazione, inclusione e interazione attraverso percorsi personalizzati e stimoli sensoriali calibrati. La struttura sorge in Piazza del Cinquecentenario, nel quartiere Terravecchia, area protagonista negli ultimi anni di un processo di rigenerazione sociale e urbana.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Regione Puglia attraverso il bando “Impresa possibile”, all’interno di uno spazio già oggetto di riqualificazione grazie al programma “Luoghi Comuni”, che ha restituito funzionalità a immobili pubblici inutilizzati.

All’inaugurazione ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, che ha evidenziato il valore dell’intervento non solo sul piano strutturale ma anche sociale.

“Non è un caso che questo spazio nasca a Terravecchia: qui abbiamo imparato che la rigenerazione non è solo recupero fisico degli spazi, ma costruzione quotidiana di relazioni, opportunità e fiducia. Synensia è tutto questo: tecnologia avanzata, ma soprattutto umanità messa al centro”, ha dichiarato l’assessore regionale.

Il nuovo centro si integra con le attività della cooperativa sociale “Un Sorriso per Tutti”, da anni attiva nel quartiere con progetti educativi e sociali rivolti a bambini, adolescenti, famiglie e anziani, contribuendo alla trasformazione della piazza in un punto di riferimento comunitario.

“Esistono infrastrutture che non si misurano in chilometri o in assi portanti, ma in vite trasformate, in comunità tenute insieme, in bambini che crescono con opportunità che prima non avevano. Questa piazza è una di quelle infrastrutture, forse la più importante che Cerignola abbia prodotto negli ultimi anni. Quando guardiamo il documento che racconta la storia di questo luogo, troviamo fotografie di spazi vandalizzati, lavandini divelti, pavimenti devastati. Spazi abbandonati alla criminalità e al degrado. Eppure oggi quegli stessi ambienti ospitano uno spazio multisensoriale e di riabilitazione. Questo passaggio non è un dettaglio: è la sintesi di cosa significa fare politica pubblica sul serio. Luoghi Comuni restituisce spazi ai territori e li rimette in funzione, Impresa possibile dà gambe alle idee: qui vediamo entrambe le cose insieme, in uno spazio che diventa inclusione, impresa sociale e lavoro”, ha concluso l’assessore regionale.

Il progetto ha avuto anche ricadute occupazionali, coinvolgendo giovani del quartiere precedentemente esclusi dai percorsi lavorativi, oggi inseriti nelle attività della cooperativa e impegnati nella gestione dei servizi sociali.

Synensia si configura come un ambiente innovativo in cui luce, suoni e superfici tattili diventano strumenti terapeutici per abbattere le barriere comunicative e favorire percorsi di autonomia per persone con disturbi dello spettro autistico.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Cerignola, la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali, rappresentanti regionali e comunali, il presidente della cooperativa Angelo Minardi e l’équipe multidisciplinare del nuovo centro.