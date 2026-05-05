Si conclude anticipatamente il servizio di comunicazione istituzionale del Comune di Manfredonia. Con una determinazione dirigenziale firmata il 30 aprile 2026, l’amministrazione ha ufficializzato lo scioglimento consensuale del contratto con la società incaricata.

Il servizio, affidato nel luglio 2025 alla società Strinet Srl per una durata prevista di 24 mesi, terminerà invece dopo meno di un anno. Alla base della decisione, secondo quanto riportato nell’atto, vi sono mutate esigenze organizzative e operative da entrambe le parti, oltre a difficoltà logistiche e di coordinamento legate anche alla distanza tra le sedi.

Nonostante il lavoro svolto abbia garantito continuità rispetto agli impegni iniziali, Comune e azienda hanno ritenuto opportuno interrompere il rapporto in un’ottica di collaborazione e riorganizzazione del servizio. La cessazione è fissata al 30 aprile 2026.

Dal punto di vista economico, la chiusura anticipata comporta la liberazione di una parte consistente delle risorse stanziate: circa 32 mila euro torneranno nella disponibilità del bilancio comunale, mentre resteranno da liquidare le somme relative ai mesi di attività effettivamente svolti nel 2026.

Il provvedimento, firmato dal vice segretario Matteo Ognissanti, rientra nelle attività di riorganizzazione interna dell’ente e sarà pubblicato all’Albo pretorio online per 15 giorni.