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Home // Cronaca // Comunità in lutto per la scomparsa di Maria Di Dona: “Un esempio di bontà autentica”

MARIA DI DONA Comunità in lutto per la scomparsa di Maria Di Dona: “Un esempio di bontà autentica”

Il dolore per la sua scomparsa, giunta inaspettatamente, è profondo e difficile da esprimere a parole.

MARIA DI DONA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Una notizia improvvisa che ha lasciato sgomenta Foggia: Maria Di Dona non c’è più. Il dolore per la sua scomparsa, giunta inaspettatamente, è profondo e difficile da esprimere a parole.

Lo comunica sui social, Jole Figurella, de Il Cuore di Foggia.

Maria viene ricordata da quanti l’hanno conosciuta come una persona capace di trasmettere serenità e gioia con semplicità. Il suo sorriso, la sua presenza discreta ma significativa, e quella bontà autentica che non aveva bisogno di essere ostentata, restano impressi nella memoria di amici e conoscenti.

La sua perdita riporta con forza a riflettere sulla fragilità della vita, sulla sua imprevedibilità e velocità. Un richiamo, condiviso da molti in queste ore, all’importanza di esserci per gli altri, di donare tempo e affetto, proprio come Maria faceva ogni giorno.

In un momento segnato dallo smarrimento e dal silenzio, il pensiero collettivo si trasforma in raccoglimento e preghiera. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza, con l’invito a dedicare un momento di riflessione per accompagnare il suo ricordo.

Maria Di Dona lascia un’eredità fatta di gesti semplici ma profondi, destinati a vivere nel tempo attraverso chi continuerà a praticare quel bene che lei sapeva donare con naturalezza.

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