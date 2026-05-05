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Home // Bari // Csm dice ancora no a Emiliano: respinta anche la seconda proposta. Resta un’ultima ipotesi

EMILIANO CSM Csm dice ancora no a Emiliano: respinta anche la seconda proposta. Resta un’ultima ipotesi

Nuovo stop del Consiglio superiore della magistratura all’ex governatore pugliese Michele Emiliano

Emiliano verso un assessorato alle Crisi industriali in Puglia: ipotesi ingresso nella giunta Decaro

immagine d'archivio, Emiliano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Bari // Cronaca //

BARI, 5 maggio 2026 – Nuovo stop del Consiglio superiore della magistratura all’ex governatore pugliese Michele Emiliano. La terza commissione del Csm ha infatti rigettato anche la seconda proposta relativa alla sua collocazione in aspettativa per assumere un incarico come consulente della presidenza della Regione Puglia.

La decisione, secondo quanto riferito da fonti interne al Csm, chiude per ora questa strada, ma non esaurisce le possibili opzioni per Emiliano.

Resta infatti ancora in campo un’altra ipotesi: quella di un incarico come consulente presso la commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro. Su questo fronte, la commissione del Csm ha chiesto ulteriori chiarimenti al presidente dell’organismo parlamentare, in particolare sulle motivazioni che renderebbero necessaria la consulenza dell’ex governatore.

Successivamente sarà necessario acquisire anche l’eventuale assenso dello stesso Emiliano. Solo dopo questi passaggi, la proposta potrà tornare all’esame della commissione e, in caso di esito positivo, essere sottoposta al voto del plenum del Csm.

La vicenda resta quindi aperta, in attesa di sviluppi sulla terza possibile soluzione.

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