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Home // Bari // Emiliano presenta il suo primo romanzo: “L’alba di San Nicola parla di donne e riscatto del Sud”

EMILIANO SAN NICOLA Emiliano presenta il suo primo romanzo: “L’alba di San Nicola parla di donne e riscatto del Sud”

Il libro affonda le sue radici in una dimensione personale e familiare. “Parte da una memoria antica"

EMILIANO PROCESSIONE SAN NICOLA, ARCHIVIO

EMILIANO PROCESSIONE SAN NICOLA, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Bari // Foggia //

BARI, 5 maggio 2026 – Un racconto che intreccia memoria, impegno civile e speranza. Michele Emiliano, ex presidente della Regione Puglia, ha presentato oggi alla libreria Feltrinelli di Bari il suo primo libro, “L’alba di San Nicola” (edito da Solferino), nel corso di un incontro moderato dal giornalista Oscar Iarussi, direttore artistico del Bif&st.

Si tratta, come spiegato dallo stesso autore, di “un romanzo che parla delle donne, del Sud, dell’indagine giudiziaria penale”, ma anche delle ferite profonde lasciate dalla guerra. Emiliano ha sottolineato il ruolo dei soldati, definiti “i veri pacifisti”, perché conoscono direttamente l’orrore del conflitto e lo rifiutano.
Il libro affonda le sue radici in una dimensione personale e familiare. “Parte da una memoria antica – ha raccontato – perché nella mia famiglia molte persone hanno vissuto la guerra e le sue conseguenze”. Ma accanto al passato, emerge anche una visione proiettata al futuro: “Attraverso l’entusiasmo e la voglia di battersi per la giustizia e l’uguaglianza, ci auguriamo che il mondo, e in particolare il Sud Italia, possa riscattare una storia difficile”.
Tra i personaggi spicca Antonia, una giornalista d’inchiesta che, rischiando il proprio lavoro, contribuisce a far emergere elementi decisivi per un’indagine. Un riferimento non casuale alla precedente esperienza di Emiliano come pubblico ministero: “Mi è capitato di lavorare con giornalisti che fornivano elementi fondamentali agli investigatori. Alcuni di loro hanno pagato con la vita”.

Nel suo intervento, Emiliano ha anche difeso il ruolo dell’informazione indipendente, criticando le proposte di abolizione del finanziamento pubblico ai giornali: “Non bisogna finanziare i giornali dei padroni, ma quelli liberi, con editori puri. Altrimenti, faranno informazione solo chi ha risorse o interessi”.
Il romanzo si propone così come una riflessione ampia, che attraversa temi sociali, giuridici e culturali, con al centro la condizione del Mezzogiorno e la ricerca di un riscatto possibile.

Lo riporta l’Ansa.

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