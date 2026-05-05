A Foggia cresce la polemica sull’operato dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo, arrivata a due anni e sette mesi di mandato. Il consigliere comunale Nunzio Angiola ha tracciato un bilancio fortemente critico, denunciando quello che definisce un periodo di “immobilismo amministrativo” e mancanza di visione per la città.

“Un’amministrazione senza visione. Tra PUG al palo, fondi PNRR persi e schiaffi alla legalità: Foggia è ferma, mentre la coalizione pensa solo alle poltrone”, è la posizione espressa da Angiola, che accusa la Giunta di una gestione orientata più agli equilibri politici interni che allo sviluppo della città.

Nel suo intervento il consigliere parla di una fase definita di “tirare a campare”, sostenendo che manchi una reale progettualità su più fronti strategici. Tra le criticità evidenziate figurano il Piano Urbanistico Generale fermo, l’assenza di interventi sul tempo pieno scolastico, il mancato avvio di misure per la tutela degli animali e la situazione delle partecipate comunali.

Angiola denuncia inoltre la mancanza di una strategia per lo sviluppo economico, citando la situazione della Fiera di Foggia e della zona industriale, oltre a ritardi su temi come barriere architettoniche e sicurezza stradale.

Particolare preoccupazione viene espressa anche per il rischio di perdita dei fondi PNRR destinati alla rimozione dei ghetti, definita una scelta che penalizzerebbe il territorio. Critiche anche sulla gestione della memoria e della legalità, con riferimento alla sede dell’Associazione Panunzio e alla stele dedicata a Panunzio.

Sul piano urbano, il consigliere segnala il degrado quotidiano della città, tra buche stradali, manutenzione del verde carente e disservizi nella raccolta rifiuti, oltre alla situazione del Quartiere Ferrovia, definito una ferita ancora aperta.

Infine, Angiola punta il dito contro la tenuta politica della maggioranza, descrivendo la coalizione come “litigiosa e frammentata”, più concentrata sulla gestione delle nomine che sulle esigenze della città.

Il consigliere conclude che Foggia resterebbe in una condizione di arretratezza perché l’attuale amministrazione, a suo giudizio, non avrebbe una reale capacità di immaginare e guidare il cambiamento.