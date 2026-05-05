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CIE FOGGIA Foggia, apertura straordinaria per la CIE: “Dal 3 agosto stop alla carta cartacea”

La giornata straordinaria è fissata per sabato 9 maggio, dalle ore 8:30 alle 13, con apertura sia della sede centrale di Palazzo di Città

Foggia, apertura straordinaria per la CIE: “Dal 3 agosto stop alla carta cartacea”

Carta d'Identità CIE - Fonte Immagine: notizie.tiscali.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia ha disposto una nuova apertura straordinaria degli Uffici Anagrafe per agevolare i cittadini nel passaggio dalla carta d’identità cartacea alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), in vista della scadenza definitiva del documento cartaceo prevista per il 3 agosto 2026, come stabilito dal Regolamento UE n. 1157/2019.

La giornata straordinaria è fissata per sabato 9 maggio, dalle ore 8:30 alle 13, con apertura sia della sede centrale di Palazzo di Città in Corso Garibaldi 58, sia delle sedi delle Circoscrizioni Candelaro e CEP. L’iniziativa è dedicata esclusivamente al rilascio della nuova carta elettronica, necessaria per evitare blocchi nei servizi pubblici e privati, tra cui operazioni bancarie e postali, assistenza sanitaria, viaggi e pratiche amministrative.

L’accesso agli sportelli sarà possibile solo su prenotazione, da effettuare a partire dalle ore 9 di giovedì 7 maggio tramite il portale del Ministero dell’Interno “Agenda CIE”, fino a esaurimento delle disponibilità.

I cittadini dovranno presentarsi con prenotazione, fototessera, tessera sanitaria, carta di pagamento elettronica e vecchio documento o altro documento di riconoscimento, oppure in alternativa con due testimoni muniti di documento valido. In caso di smarrimento è richiesta la denuncia. Per i minori è obbligatoria la presenza dei genitori o dei tutori.

Tra gli utenti prenotati verrà data priorità a donne in gravidanza, persone over 75 e cittadini con difficoltà di deambulazione e relativi accompagnatori, per garantire una gestione più agevole del servizio.

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