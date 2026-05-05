Foggia, “Echi di Libertà” l’arte che abbatte i muri e racconta percorsi di rinascita

FOGGIA – Un percorso fatto di immagini, colori ed emozioni che supera le barriere fisiche e simboliche, trasformando l’arte in uno strumento di libertà e inclusione. È questo il cuore di “Echi di Libertà”, la mostra di arteterapia inaugurata al Palazzetto dell’Arte di Foggia, nella Sala Grigia, e visitabile dal 5 al 9 maggio 2026.

Il progetto nasce all’interno della C.R.A.P. Villa Piserchia e si apre alla città con l’obiettivo di creare un ponte tra realtà spesso distanti: da un lato gli ospiti della struttura, dall’altro la comunità foggiana. Il risultato è un’esposizione intensa e partecipata, dove ogni opera racconta un frammento di vissuto, trasformando l’esperienza personale in linguaggio universale.

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso lavori manuali, collage, installazioni e creazioni simboliche, frutto di laboratori di arteterapia basati su un coinvolgimento sensoriale completo: vedere, ascoltare, toccare. Non a caso il sottotitolo della mostra richiama proprio questa dimensione immersiva, invitando il pubblico a entrare in contatto diretto con le emozioni espresse dagli autori.

Durante l’inaugurazione, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, operatori sanitari e cittadini, è emerso con forza il valore sociale dell’iniziativa. L’arte, in questo contesto, non è solo espressione creativa ma diventa strumento terapeutico, capace di favorire percorsi di consapevolezza, inclusione e recupero.

Tra le opere esposte, spiccano elaborati realizzati con materiali semplici e di recupero, trasformati in oggetti carichi di significato. Un segnale concreto di come la creatività possa nascere anche da ciò che viene scartato, restituendo dignità e valore attraverso il gesto artistico.

La mostra rappresenta anche un momento di apertura della struttura alla città, rompendo simbolicamente l’isolamento e promuovendo una cultura dell’accoglienza e della partecipazione. Un messaggio forte, che sottolinea l’importanza di costruire comunità senza confini, dove ogni esperienza possa trovare spazio e ascolto.

“Echi di Libertà” si inserisce così in un percorso più ampio di sensibilizzazione sul ruolo dell’arte nei contesti socio-sanitari, dimostrando come la bellezza possa diventare veicolo di cura e strumento di dialogo tra individui e territori.

Un’iniziativa che lascia il segno e invita a guardare oltre le apparenze, riscoprendo nell’arte una chiave per comprendere e condividere storie di umanità.