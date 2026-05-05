Foggia, edificio pericolante in via Sant’Antonio: nuova ordinanza per la messa in sicurezza

Foggia – Resta alta l’attenzione su un immobile pericolante situato in via Sant’Antonio, all’angolo con via delle Frasche, dove il Comune è nuovamente intervenuto con un’ordinanza per rafforzare le misure di sicurezza e tutelare l’incolumità pubblica. Il provvedimento aggiorna e integra una precedente disposizione, confermando l’obbligo per i proprietari di intervenire con urgenza per eliminare le condizioni di rischio.

La decisione arriva a seguito di una serie di sopralluoghi tecnici e segnalazioni, che hanno evidenziato un quadro strutturale fortemente compromesso. L’edificio presenta infatti lesioni profonde lungo le murature portanti, accompagnate da evidenti fenomeni di rigonfiamento delle pareti esterne. A ciò si aggiunge il parziale crollo della copertura, che ha esposto la struttura agli agenti atmosferici accelerandone il degrado. Una situazione che, secondo i tecnici intervenuti, non consente di escludere il rischio di ulteriori cedimenti, con possibili conseguenze per la sicurezza dei cittadini e per la viabilità della zona.

Proprio per questo motivo, l’ordinanza impone ai proprietari dell’immobile una serie di interventi immediati e non rinviabili. In primo luogo, dovrà essere conferito senza ritardo l’incarico a un tecnico abilitato per la progettazione e la direzione dei lavori di messa in sicurezza. Successivamente, entro un termine massimo di venti giorni, dovranno essere presentati gli elaborati progettuali e i calcoli necessari a definire nel dettaglio le opere da realizzare. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la supervisione di professionisti qualificati, nel rispetto delle normative vigenti, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il Comune ha inoltre chiarito che, in caso di mancata ottemperanza, potrà intervenire direttamente in danno dei proprietari, sostenendo le spese per gli interventi e rivalendosi successivamente sugli stessi, senza escludere eventuali conseguenze sul piano penale e amministrativo.

Nel frattempo, per ridurre i rischi immediati, sono già stati adottati provvedimenti sulla circolazione stradale nell’area interessata. In particolare, è stato disposto il restringimento della carreggiata su via Sant’Antonio, con l’istituzione del senso unico di marcia, oltre alla chiusura parziale di via Freddo. Misure necessarie per limitare l’esposizione al pericolo in un tratto caratterizzato da un traffico significativo, trattandosi di un collegamento tra arterie importanti della città.

A cura di Giovanna Tambo.