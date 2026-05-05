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VIA PARINI FOGGIA Foggia, lavori negli alloggi popolari di via Parini: approvato il terzo stato di avanzamento

L’intervento rientra nel programma “Sicuro, verde e sociale”, finanziato a livello nazionale per il recupero e l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica

Foggia, lavori negli alloggi popolari di via Parini: approvato il terzo stato di avanzamento

Edilizia residenziale pubblica di via Parini - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Foggia – Proseguono gli interventi di riqualificazione degli alloggi popolari di via Parini. Il Comune ha approvato il terzo stato di avanzamento dei lavori, per un importo di oltre 175mila euro.

L’intervento rientra nel programma “Sicuro, verde e sociale”, finanziato a livello nazionale per il recupero e l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica.

Il cantiere, avviato a fine 2024, riguarda un complesso di edilizia residenziale pubblica ed è stato affidato alla ditta Luigi Panza Impianti & Costruzioni. L’importo complessivo dell’appalto supera 1,4 milioni di euro, con una quota significativa destinata alla sicurezza e all’efficientamento energetico degli edifici.

Il nuovo stato di avanzamento certifica lavori eseguiti fino a marzo 2026 per un importo lordo di 175.153 euro, al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza. L’impresa ha firmato gli atti senza riserve, segnale di regolarità nell’esecuzione delle opere.

Gli interventi puntano a migliorare: l’efficienza energetica, la sicurezza degli edifici, la qualità abitativa degli alloggi. L’obiettivo è ridurre i consumi e garantire migliori condizioni di vita agli assegnatari.

Con il terzo stato di avanzamento approvato, il cantiere entra in una fase avanzata. La liquidazione delle somme avverrà con successivo provvedimento. Il progetto rappresenta uno degli interventi più rilevanti in città nel settore dell’edilizia pubblica.

A cura di Giovanna Tambo.

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