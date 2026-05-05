Foggia, 'Letture disVelate': Monica Acito presenta 'La carità carnale' 

Prosegue a Foggia il ciclo di incontri dedicati al pensiero letterario femminile con un nuovo appuntamento di narrativa contemporanea. Martedì 12 maggio, alle ore 18.30, nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione in via Arpi 152, la scrittrice Monica Acito presenterà il suo romanzo “La carità carnale”.

L’incontro si inserisce nell’iniziativa “Letture disVelate” e vedrà il dialogo tra l’autrice e la giornalista de L’Attacco Daniela Corfiati, con i saluti del presidente della Fondazione Filippo Santilgiano e l’introduzione della vicepresidente dell’Organo di Indirizzo Rosa Cicolella.

Monica Acito, classe 1993, è cresciuta nel Cilento e ha iniziato a scrivere in giovane età collaborando con diverse testate. Dopo la laurea in Filologia moderna all’Università Federico II di Napoli, si è formata alla Scuola Holden di Torino. Nel 2021 ha ricevuto il Premio Calvino per la narrativa breve ed è oggi docente di discipline umanistiche.

Dopo il successo del suo esordio Uvaspina, l’autrice torna con un romanzo definito potente e visionario. La carità carnale racconta la storia di Marianeve, giovane del Cilento legata al padre Sarchiapone, e dotata di un misterioso potere di guarigione. Il suo percorso la porta fino a Napoli, dove la sua vicenda si intreccia con quella di Giulia Di Marco, figura eretica del Seicento.

Il romanzo si sviluppa tra passato e presente, fede e magia, corpo e spirito, configurandosi come un racconto di formazione e una riflessione su legami familiari, desiderio e trasformazione.

L’iniziativa è aperta al pubblico e sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione.